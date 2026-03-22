Autoritats polítiques i familiars de víctimes de Germanwings commemoren els 11 anys del sinistre

Les famílies critiquen la decisió de Lufthansa de no participar en l'homenatge d'aquest any
EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 22 (EUROPA PRESS)
Autoritats polítiques i familiars de les víctimes del vol 9525 de Germanwings han recordat aquest diumenge l'accident, que va tenir lloc el 24 de març de 2015, quan un copilot va estavellar als Alps francesos un avió procedent de Barcelona i que es dirigia a Düsseldorf (Alemanya) i van morir 150 persones.
A l'homenatge, celebrat a la Terminal 2 de l'Aeroport de Barcelona, han assistit el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, i el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, entre altres.
Del costat de les famílies, la presidenta de l'Associació d'Afectats pel Vol Germanwings 9525, Lourdes Bonet, ha recordat les víctimes i ha mostrat la seva "missió ferma i necessària per transformar el patiment en acció".
Així mateix, ha lamentat que aquest any Lufthansa hagi decidit no participar en aquest homenatge: "La seva decisió és percebuda com un allunyament de la responsabilitat moral cap a les víctimes", ha criticat.
Bonet ha insistit en la necessitat de millorar la legislació i els protocols de seguretat perquè aquest tipus de sinistres no tornin a succeir i s'eviti que "altres famílies passin pel mateix".
SALVADOR ILLA
En el seu discurs, Illa ha agraït als familiars de les víctimes la seva "actitud constructiva i voluntat de millora dels protocols de seguretat" i ha posat a la seva disposició l'ajuda del Govern.
"Recordar des de la serenor és sempre positiu i el millor homenatge cap a les persones que van perdre la vida", ha destacat el president, qui ha reflexionat sobre la vulnerabilitat de la vida en societats, apunta, regides per la immediatesa.
JOSEP RULL
Per la seva banda, Rull ha posat l'accent en la tasca de les famílies de les víctimes a l'hora de "liderar una lluita infatigable al Parlament, el Congrés i les institucions" per millorar la seguretat al món de l'aviació i ha instat a traslladar aquesta batalla al Consell d'Europa.
"Tenim el deure col·lectiu, amb majúscules, de no oblidar i fer de la tragèdia la generació d'elements positius", ha assenyalat, lloant també el paper que van tenir i segueixen tenint els metges i psicòlegs en aquest tipus de sinistres.
11 ANYS DE LA TRAGÈDIA
El 24 de març de 2015, el copilot d'un vol de la companyia Germanwings amb origen a Barcelona i destinació en Düsseldork, Andreas Lubitz, va estavellar deliberadament l'avió contra els Alps francesos aprofitant que el pilot s'havia absentat.
Les investigacions posteriors van concloure que Lubitz va patir diversos episodis de depressions i havia ocultat a la companyia que li havien donat una baixa mèdica que va trencar per seguir treballant i perpetrar la tragèdia, que es va saldar amb 150 víctimes, la majoria alemanys i catalans.