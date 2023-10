Un autor del dictamen de Sumar: l'amnistia és una segona fase "descriminalitzadora"

BARCELONA, 10 oct. (EUROPA PRESS) -

El catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Castella-la Manxa i un dels autors del dictamen jurídic de Sumar sobre l'encaix de l'amnistia al marc constitucional, Nicolás García Rivas, ha afirmat aquest dimarts que l'amnistia és "una segona fase de la línia descriminalitzadora".

Ho ha dit durant l'acte per presentar a l'Ateneu Barcelonès l'informe 'Amnistia. Una oportunitat per avançar', al que ha assistit la líder de Sumar i vicepresidenta del Govern en funcions, Yolanda Díaz, líders de Sumar i els comuns, així com la resta d'autors del document.

En aquest sentit, ha emmarcat l'amnistia com "una segona fase" que segueix a la derogació de la sedició i als indults als líders de l'1-O.

García Rivas ha afirmat que l'amnistia és un impuls perquè "tota aquesta incriminació que pesa sobre Catalunya desaparegui" i que hi hagi pau, i està convençut que té cabuda a la Constitució.

"Pretenem que aquest dictamen sigui un suport per a una futura llei d'amnistia, doctrinal si es vol, que pugui permetre a la societat espanyola arribar a la pacificació", ha afegit.

(HI HAURÀ AMPLIACIÓ)