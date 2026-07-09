Automobile Barcelona 2027 es traslladarà al recinte Gran Via de Fira de Barcelona

BARCELONA 9 jul. (EUROPA PRESS) -
L'edició 2027 d'Automobile Barcelona se celebrarà del 10 al 18 d'abril a Fira de Barcelona Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat, un recinte on "potenciarà la seva proposta expositiva i experiencial", informa la institució firal en un comunicat aquest dijous.
El canvi de seu es deu a les obres de transformació del recinte de Montjuïc en el marc del Centenari de l'Exposició Internacional del 1929.
El director de l'esdeveniment, José Miguel García, ha explicat que el recinte Gran Via "permetrà millorar l'experiència global als assistents".
La nova edició està dissenyada per "descobrir i provar els últims models, dinamitzar el mercat i contribuir a accelerar l'electrificació del parc automobilístic".
El director general de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions (Anfac), José López-Tafall, ha afegit que el saló "és una oportunitat" per provar les novetats del sector.