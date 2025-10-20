Autcat creu que la nova proposta de quotes a autònoms és una "mesura reactiva" i insuficient

BARCELONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Organització d'Autònoms de Catalunya (Autcat) ha considerat aquest dilluns que la proposta del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions de congelar les quotes més baixes dels autònoms per al 2026 és una "mesura reactiva, clarament insuficient i que arriba després del rebuig generalitzat de tot el sector".
L'entitat ha alertat que no seria justificable aplicar increments superiors a l'IPC a la resta de trams, ja que això representaria "una nova càrrega en un moment de fragilitat per a molts professionals i petits negocis".
Segons Autcat, el que cal no és una congelació puntual, sinó una avaluació rigorosa dels 3 primers anys del sistema de cotització segons ingressos reals, en vigor des del gener del 2023, per analitzar el seu veritable impacte sobre els diferents perfils d'autònoms i sectors econòmics.
Autcat reclama que les revisions de les quotes es facin amb diàleg i participació de totes les organitzacions representatives, i que l'atenció del Ministeri es dirigeixi "a millorar la protecció social dels autònoms, no a incrementar la pressió recaptatòria".
Entre les carències més urgents, l'entitat ha destacat la falta d'accés al subsidi per als més grans de 52 anys, l'absència de permís de lactància per a mares autònomes i la necessitat de millorar la prestació per cessament d'activitat, "encara poc efectiva".