Aurora Madaula també denuncia el grup de Junts al Parlament per presumpte assetjament

BARCELONA, 25 gen. (EUROPA PRESS) -

La secretària segona de la Mesa del Parlament, Aurora Madaula (Junts), també ha presentat davant l'Oficina d'Igualtat de la cambra una denúncia contra el grup de Junts per presumpte assetjament, han explicat fonts consultades per Europa Press.

Així ho ha avançat el diari 'Ara', amb la qual cosa Madaula segueix els passos de la també diputada de Junts Cristina Casol, que va fer el mateix en el seu moment, fet que ha provocat un gran malestar i crisi en el si de la formació.

Totes dues, afins a la presidenta del partit, Laura Borràs, han manifestat haver estat víctimes de casos d'assetjament per raó de gènere en el grup parlamentari.

Madaula, que continua de baixa, va dir durant el 'Parlament de les Dones', el novembre de l'any passat, que havia patit "violències silencioses" de companys, la qual cosa va provocar un malestar generalitzat en el grup.

La mateixa Erra es va reunir amb ella i la va instar a reflexionar sobre la seva continuïtat com a secretària segona de la Mesa, i 22 dels 32 diputats de Junts van signar un text en contra seu que van presentar a la Comissió de Garanties, que també va rebre la queixa de Madaula.

En el cas de Casol, l'informe de l'Oficina d'Igualtat del Parlament va concloure que no hi havia fets provats --literalment-- en la denúncia per assetjament de la diputada, però sí que descrivia un ambient de tensió i treball "en què el masclisme cultural està arrelat".

El grup va tractar la qüestió en la reunió ordinària de dimarts i està sobre la taula la possibilitat d'expulsar-la si es nega a entregar l'acta, com també han reclamat més d'una vintena de diputats.

Està previst que el partit abordi el cas en l'executiva de dilluns, però Casol ja ha traslladat que no deixarà l'escó i la intenció de passar al grup mixt en cas que l'expulsin, segons fonts consultades per Europa Press.

PROTOCOL

En aquest escenari, la presidenta del Parlament, Anna Erra, va proposar en la reunió de dimarts de la Mesa deixar en suspens el protocol per a la prevenció, la detecció, l'abordatge i la resolució de situacions d'assetjament de la cambra.

La proposta va rebre l'oposició frontal de la resta de presents en la reunió de la Mesa del Parlament, en aquest cas del PSC-Units, ERC i la CUP, per la qual cosa va decaure.