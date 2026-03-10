Aurora Associació critica una "alineació total" del Govern, AMB i Élite Taxi contra els VTC

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 10 març (EUROPA PRESS) -
Aurora Associació Catalana VTC ha criticat aquest dimarts, el dia previ a l'inici de la tramitació de la futura llei del taxi al Parlament, una "alineació total" de la Generalitat, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i el sector del taxi, encapçalat per l'associació Élite Taxi.
L'associació ha assegurat haver patit la "persecució i assetjament" institucional mitjançant pràctiques que qualifica de discriminatòries i arbitràries cap als VTC, informa en un comunicat.
Al seu parer, el taxi i els VTC "haurien de conviure com ho fan a la resta d'Espanya i Europa" per no perjudicar la ciutadania ni el turisme i oferir un servei òptim.
Aurora Associació ha qualificat d'"intolerable i poc democràtic" que membres del sector del taxi, en referència al portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, participin suposadament en la formació dels cossos de seguretat que inspeccionen els VTC.
"És com si el Reial Madrid formés els àrbitres per arbitrar el Barça", han ironitzat, i han retret que representants del taxi disposin d'informació reservada sobre vehicles portats al dipòsit o recaptació de multes, dades que segons ells haurien de ser exclusives de l'administració.