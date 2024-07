Augmenten a sis els morts en les protestes opositores a Veneçuela, segons l'ONG Fòrum Penal

MADRID, 30 jul. (EUROPA PRESS) -

Almenys sis persones han mort en el marc de les protestes que han tingut lloc en les últimes hores a diverses ciutats de Veneçuela en protesta per la victòria del president Nicolás Maduro en unes eleccions que l'oposició ratlla de fraudulentes, segons l'ONG de Drets Humans Fòrum Penal.

En un primer moment l'organització havia informat de la mort d'un manifestant a l'estat de Yaracuy, al nord del país, si bé hores més tard la coordinadora de Fòrum Penal per a l'estat de Zulia, Laura Valbuena, ha confirmat a les seves xarxes socials la defunció d'altres dues persones.

Poc després l'ONG ha actualitzat el balanç amb tres morts més: un registrat en Yaracuy i uns altres dos a l'estat d'Aragua i a l'estat de Táchira, respectivament.

A aquest balanç se li sumen també els més de 20 efectius de la Força Armada Nacional Bolivariana que han resultat ferits, alguns per ferides d'arma de foc en "actes violents", segons ha assenyalat el ministre de Defensa, Vladimir Padrino, que ha assegurat que el Govern no permetrà que el país "retorni a la foscor dels anys 2014, 2017 i 2019".

Per la seva banda, el fiscal general veneçolà, Tarek William Saab, ha confirmat a les seves xarxes socials l'arrest de desenes de manifestants que seran "imputats" per participar en actes de "guarimba", terme veneçolà per referir-se a protestes en les quals es munten barricades.

El Consell Nacional Electoral de Veneçuela (CNE) ha atorgat la victòria al president Madur amb una mica més del 51 per cent dels vots, per davant del principal candidat opositor, Edmundo González, que hauria collit el 44 per cent de les paperetes. No obstant això, l'oposició i gran part de la comunitat internacional dubten d'aquests resultats i exigeixen una anàlisi de les actes electorals.