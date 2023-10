Augmenten a més de mil els palestins morts pels bombardejos d'Israel contra la Franja de Gaza

MADRID, 11 oct. (EUROPA PRESS) -

El recompte de palestins morts a causa dels bombardejos de l'exèrcit d'Israel contra la Franja de Gaza arran de l'ofensiva del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) des de l'enclavament s'ha enfilat a més de mil, segons han confirmat les autoritats palestines.

El Ministeri de Sanitat de la Franja ha assenyalat a través del seu compte d'X que el registre "en el cinquè dia de l'agressió israeliana" reflecteix un total de 1.055 palestins "màrtirs" i 5.184 ferits "de diversa consideració".

Minuts abans, havia afirmat que "prop del 60 per cent" dels ferits pels bombardejos d'Israel són dones i nens, i ha demanat a la població que doni sang a l'Hospital Al-Shifa i en altres centres sanitaris de l'enclavament palestí.

Així mateix, el viceministre de Sanitat palestí, Yusef Abu al-Rish, ha assenyalat que "s'han acabat els llits a tots els hospitals" i ha advertit que "s'estan exhaurint els subministraments mèdics i les medicines", una crisi agreujada per la decisió d'Israel d'imposar un setge total a l'enclavament, impedint l'entrada de subministraments i tallar la llum i l'aigua.

El cap de la Força Aèria israeliana, Omer Tishler, ha ressaltat aquest mateix dimecres que estan atacant objectius a la Franja de Gaza "a una escala sense precedents" i ha defensat que "darrere de cada atac hi ha un objectiu", si bé ha confirmat que l'exèrcit israelià no bombardeja "de manera quirúrgica".

Per la seva banda, les autoritats d'Israel han confirmat 1.200 morts i 3.000 ferits, entre els quals 28 en estat crític i 345 en estat greu, tal com ha recollit el diari 'The Times of Israel'. Així mateix, prop de 500 persones encara estan hospitalitzades.