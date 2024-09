Augmenten a més de 40.860 els palestins morts en l'ofensiva d'Israel contra Gaza

Les autoritats gazianes denuncien més de 40 morts i cent ferits en els atacs israelians del darrer dia



MADRID, 4 set. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de la Franja de Gaza, controlades pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), han elevat aquest dimecres a més de 40.860 el nombre de palestins morts en l'ofensiva militar d'Israel contra l'enclavament, que deixa a més prop de 94.400 ferits, arran dels atacs perpetrats el 7 d'octubre pel grup islamista i altres faccions palestines.

El Ministeri de Sanitat gazià ha assenyalat en un comunicat que fins ara s'han confirmat 40.861 morts i 94.398 ferits i ha xifrat en 42 el nombre de morts i en 107 els ferits a causa de tres "massacres" perpetrades per les tropes israelianes durant les darreres hores.

A més a més, ha manifestat que "encara hi ha víctimes sota la runa i esteses als carrers, sense que les ambulàncies i el personal de defensa civil hi puguin arribar", per la qual cosa temen que la xifra de morts pot ser molt superior.

L'ofensiva es va llançar arran dels atacs del 7 d'octubre, que van deixar uns 1.200 morts i prop de 250 ostatges, segons les autoritats israelianes. A aquests registres s'hi sumen més de 680 palestins morts a mans de les forces de seguretat israelianes i en atacs perpetrats per colons a Cisjordània i Jerusalem Est des d'aquella data.