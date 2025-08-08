Augmenten els hotels que permeten l'ús de les seves piscines sense necessitat de ser hoste, segons Atrápalo

Suposa el 15% de la facturació de propostes d'hotels de la plataforma
El nombre d'hotels que permeten l'ús de les seves piscines exteriors, situades en terrasses o terrats, sense necessitat de ser hoste està augmentant, informa Atrápalo en un comunicat aquest divendres.
Per això, la plataforma està apostant per aquestes activitats, que han arribat a suposar el 15% de la facturació relativa a propostes en hotels.
Ha afegit que, en moltes ocasions, l'accés a la piscina va acompanyat d'ofertes gastronòmiques com un esmorzar, un 'brunch' acompanyat de música en directe o un vermut, entre altres.
La product manager d'Oci Urbà d'Atrápalo, Eva Cuervas, ha explicat que són activitats que van en augment i que són "una opció excel·lent per a aquelles persones que no poden marxar de la ciutat durant els mesos d'estiu".
"Es tracta del producte més de moda actualment i, dins de les propostes que oferim en hotels, l'accés a la piscina exterior suposa el 14% de les places venudes", ha afegit.
PROPOSTES EN HOTELS
Atrápalo ha explicat que ofereix un total de 112 propostes de gastronomia i benestar en hotels, dels quals el 60% són a Barcelona i Madrid.
Dins d'aquestes dues categories, el 'day pass' a la piscina concentra el 26% de les places venudes, i Cuervas ha assenyalat que aquestes categories són una aposta "important" per sumar clients que busquen, textualment, cada vegada més experiències úniques.