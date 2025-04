Augmenten a cinc els morts per un bombardeig rus a la ciutat ucraïnesa de Khàrkiv

MADRID 4 abr. (EUROPA PRESS) -

Almenys cinc persones han mort i més de 30 han resultat ferides per un atac de les forces armades de Rússia aquest dijous a la ciutat ucraïnesa de Khàrkiv, a l'est del país, segons un nou recompte de víctimes divulgat aquest divendres per les autoritats locals.

El governador de la regió, Oleg Sinegubov, ha informat en el seu compte de Telegram la defunció a l'hospital d'un home de 88 anys que havia estat evacuat del lloc de l'atac amb ferides greus.

L'atac, perpetrat amb drons Shahed, tipus kamikaze, ha impactat en un bloc de cases del districte de Novobavarski on també s'ha registrat un incendi, ha informat l'alcalde de Khàrkiv, Íhor Térekhov, que també ha confirmat que entre les víctimes hi ha infants.