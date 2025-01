Augmenten a catorze els morts per l'ofensiva militar israeliana a Jenín

Els militars entren al domicili de l'històric d'Al-Fatah Zakaria al-Zubeidi, inclòs en l'acord d'intercanvi entre Israel i Hamas

MADRID, 25 gen. (EUROPA PRESS) -

Almenys catorze persones han mort els últims cinc dies en el marc de l'ofensiva militar israeliana sobre la regió del campament de refugiats de Jenín, al nord de Cisjordània, segons l'últim recompte recollit per l'agència de notícies oficial palestina Wafa, que alerta a més de multitud de ferits i edificis incendiats i destruïts.

Entre els objectius d'aquestes incursions israelianes estan llogarets limítrofs a Jenín com Al-Silah, Al-Hariziya, Mizalun, Qabatiya i la zona occidental de la mateixa Jenín. En un dels últims incidents dos joves palestins han mort en un bombardeig d'un dron israelià sobre un vehicle a Qabatiya.

A més, les excavadores militars israelianes han destruït l'entrada a les localitats d'Al-Yamun i Al-Sailah al-Hariziya i el carrer Yafa que connecta Jenín amb els pobles situats a l'oest.

Nombrosos palestins han estat detinguts en aquestes incursions contra habitatges com la del pres Zakaria al-Zubaidi, l'alliberament del qual aquesta prevista com a part de l'acord d'alto el foc a Gaza, on van detenir la seva esposa i fills. També van ser assaltades els habitatges dels seus dos germans, Yahya i Yibril al-Zubaidi.

De fet, fonts israelianes anticipen que Al-Zubaidi, excomandant de les Brigades dels Màrtirs d'Al-Aqsa --el braç armat del partit palestí Al-Fatah-- a Jenín, estarà entre els presoners palestins alliberats a canvi de quatre ostatges israelians aquest mateix dissabte, segons el diari israelià 'Yedioth Aharonoth'.

Als barris d'Al-Zahra i d'Al-Yabariyat les forces israelianes han obligat a marxar de casa seva ciutadans palestins i els han informat que no podran tornar almenys fins d'aquí a un mes.

El campament de refugiats de Jenín ha estat escenari durant les últimes setmanes d'enfrontaments entre les forces de seguretat de l'Autoritat Palestina i milícies palestines, inclsos el braç armat de Hamas i Yihad Islàmica, incidents que s'han saldat amb prop d'una desena de morts.

A més, Jenín i el seu campament de refugiats han estat des de fa mesos l'epicentre de les operacions militars d'Israel, en el marc d'un repunt de les seves operacions a Cisjordània arran dels atacs perpetrats el 7 d'octubre del 2023 contra territori israelià, que van deixar prop de 1.200 morts i 250 segrestats.

Des d'aleshores, les autoritats palestines han xifrat en més de 850 els morts a causa de les operacions de les forces d'Israel i els atacs perpetrats per colons, mentre que més de 47.100 palestins han mort per l'ofensiva israeliana contra Gaza, segons les autoritats gazianes, controlades per Hamas.