Augmenten a 322 els positius de PPA a Catalunya, amb 2 casos més la darrera setmana

BARCELONA 21 maig (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha detectat 2 casos més positius de pesta porcina africana (PPA) en senglars durant la darrera setmana, tots dos situats a la zona d'alt risc, als municipis de Castellbisbal i Molins de Rei (Barcelona), informa aquest dijous en un comunicat.
Així, durant la setmana s'han analitzat 294 mostres, de les quals 292 són negatives i 2 han estat positives, la qual cosa suposa una taxa de positius del 0,7%, i eleva la xifra d'animals positius pel virus fins als 322 des de la detecció del primer cas.
També en la darrera setmana s'ha capturat 431 senglars dins les zones d'alt i baix risc, a càrrec dels Agents Rurals i els Mossos d'Esquadra, juntament amb les societats de caçadors, el Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (Gepif) i els equips de control cinegètic.
El departament ha destacat l'ampliació del període hàbil de caça al mes de juny aprovada la setmana passada, amb l'objectiu de reforçar el control sobre els animals i la prevenció davant el virus.
Per ara, i amb l'objectiu d'intensificar al màxim aquestes captures dins la zona d'alt risc, que actualment està formada per 19 municipis catalans, s'han instal·lat un total de 26 paranys, 34 paranys col·lectius i 327 tanques.