Augmenta un 3% el subministrament de GNL al Port de Barcelona el 2025

BARCELONA 27 gen. (EUROPA PRESS) -
El subministrament de gas natural liquat (GNL) va arribar als 236.946 metres cúbics al Port de Barcelona el 2025, un 3% més que l'any anterior, informa la infraestructura en un comunicat aquest dimarts.
L'enclavament ha assegurat que continua "al capdavant dels ports de l'Estat espanyol en subministrament de GNL i és un dels primers d'Europa en aquest tipus de 'bunkering'".
En total, es van fer 547 operacions de subministrament a vaixells, de les quals 447 a través de camions i 100 de la gavarra, i el Port ha detallat que prop del 30% d'escales de creuers van ser impulsades per GNL i més del 40% dels passatgers van utilitzar vaixells que fan servir aquest combustible.
La infraestructura ha explicat que està treballant per "donar un nou impuls a l'ús del GNL" i altres combustibles de zero emissions, i que està redactant el plec del servei comercial de subministrament d'aquest combustible, que comptarà amb un procediment d'autorització simplificat per als vaixells receptors.
Així mateix, està previst que aquest any comencin les operatives de subministrament de GNL des de la gavarra fins als portacontenidors i vaixells de fondeig.