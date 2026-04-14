Audax suspèn temporalment el seu programa de recompra d'accions després d'executar-ne una mica més d'un terç

MADRID 14 abr. (EUROPA PRESS) -
Audax Renovables ha acordat "de manera voluntària i per motius de prudència" suspendre temporalment l'execució del programa de recompra d'accions que estava duent a terme i del qual ja ha executat una mica més d'un terç.
Segons ha explicat l'empresa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), la suspensió temporal del programa es produirà durant el període de prohibició d'operacions ('blackout period') comprès entre aquest dimarts, 14 d'abril, i el 14 de maig del 2026, tots dos inclosos.
Un cop acabat aquest període, Audax té previst reprendre automàticament l'execució del programa de recompra en els termes i condicions anunciats, sense que la suspensió temporal suposi cap modificació.
Fins aquest dilluns, 13 d'abril, l'import destinat per Audax a adquirir accions pròpies a l'empara d'aquest programa ha arribat als 7.266.924 euros, la qual cosa representa aproximadament el 36,33% de l'import monetari màxim del programa de recompra, fixat en 20 milions d'euros.
Audax va anunciar aquest programa de recompra el passat mes de novembre, en el seu nou pla estratègic.
L'objectiu del programa de recompra d'Audax és millorar la retribució a l'accionista, per a la qual cosa adquirirà fins a 15 milions d'accions, equivalents aproximadament al 3,3% del capital, per un import màxim de 20 milions.