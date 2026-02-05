Audax Renovables s'adjudica el subministrament de gas de l'Ajuntament de Villalbilla (Madrid)

BARCELONA 5 febr. (EUROPA PRESS) -
ADX RENOVABLES S.L., comercialitzadora d'Audax Renovables, ha esdevingut adjudicatària en el concurs per al subministrament de 600.000 kWh de gas natural destinats als edificis i instal·lacions de l'Ajuntament de Villalbilla (Madrid), explica aquest dijous en un comunicat.
L'acord incorpora un servei d'assessorament especialitzat en matèria de facturació i estalvi energètic, la qual cosa permetrà al consistori "entendre amb més claredat l'estructura del seu consum, anticipar-se a possibles desviacions i gestionar la seva despesa energètica amb més precisió".
Segons el 'country manager' d'Audax Renovables a Espanya, Marc Blasi, "l'energia és una matèria que, de vegades, pot resultar complexa, amb normatives específiques, estructures tarifàries poc intuïtives i factures que no sempre són fàcils d'interpretar".