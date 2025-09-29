Audax Renovables llança una emissió de bons verds per 39,2 milions

BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
Audax Renovables ha llançat una emissió de bons verds per un import de 39,2 milions d'euros amb un cupó del 5,85%, que venceran el 17 de novembre del 2028.
L'emissió s'emmarca en el programa de renda fixa de bons registrat en el Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF), segons ha informat aquest dilluns la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
El grup energètic presidit per José Elías ha destacat que els bons objecte de les presents emissions s'han de considerar "verds" conforme als 'green bond principles' (GBP), tal com recull la 'second party opinion' emesa per Sustainable Fitch el març d'aquest any.
Així mateix, aquesta qualificació es basa en la destinació dels fons al refinançament d'un instrument de deute verd existent vinculat a projectes d'energia renovable elegibles.
Audax Renovables va registrar un resultat brut d'explotació (ebitda) rècord de 33,3 milions d'euros en els tres primers mesos d'aquest any, la qual cosa suposa un increment del 6% respecte al mateix període del 2024.