Audax recompra bons per un valor de 295,4 milions per amortitzar-los

BARCELONA 3 juny (EUROPA PRESS) -
Audax ha anunciat que ha recomprat bons per un valor de 295,4 milions d'euros per amortitzar-los, en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
En concret, ha detallat que dels bons sènior per un valor de 276,6 milions amb venciment al desembre del 2027 i un tipus d'interès fix anual del 4,2%, n'ha recomprat 242,3 milions.
De les 'green notes' per un valor de 12,5 milions, amb venciment al juliol del 2028 i un tipus del 5,8%, n'ha recomprat 2,5 milions.
Finalment, de les 'green notes' per un valor de 62,5 milions, amb venciment al novembre del 2927 i un tipus de 5,85%, n'ha recomprat 50,6 milions.
La recompra dels Bons Existents es farà al cent per cent (100%) del seu valor nominal, més els interessos reportats i no pagats fins (exclosa) la data de liquidació, prevista el pròxim 8 de juny.