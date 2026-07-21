Audax obté la qualificació 'Excel·lent' en el Solicited Sustainability Rating de EthiFinance

BARCELONA 21 jul. (EUROPA PRESS) -
Audax ha obtingut una qualificació de 7,7 sobre 10, és a dir 'Excel·lent' en el Solicited Sustainability Rating de EthiFinance, de l'agència europea de ràting ESG, informa en un comunicat aquest dimarts.
L'avaluació analitza l'acompliment ambiental, social, de governança i de parts interessades externes de la companyia a partir dels indicadors consolidats de l'exercici 2025, a més de les polítiques i mesures vigents durant el primer semestre del 2026.
La responsable d'ESG de Grupo Audax, Ainhoa Burgos, ha explicat que aquesta qualificació és "un reconeixement extern" a la feina feta per integrar la sostenibilitat de manera transversal en l'estratègia, gestió i activitat diària de l'empresa.
L'obtenció d'aquest ràting de sostenibilitat s'emmarca en "el compromís d'Audax amb la millora contínua del seu acompliment ESG" i amb l'avaluació independent dels seus avenços.
La companyia ha assegurat que continuarà treballant per reforçar la integració de criteris de sostenibilitat en totes les àrees d'activitat, consolidar les seves polítiques i avançar en els àmbits identificats com oportunitats de millora, especialment en la gestió de la cadena de subministrament.