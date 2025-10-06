Audax llança un programa de pagarés de fins a 50 milions d'euros en el mercat de renda fixa

MADRID 6 oct. (EUROPA PRESS) -
Audax Renovables ha engegat un programa de pagarés en el mercat de renda fixa (AIAF), amb un saldo viu màxim de 50 milions d'euros i amb terminis de venciment d'un mínim de tres dies hàbils i un màxim de 364 dies naturals, segons ha informat aquest dilluns la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors(CNMV).
L'empresa que presideix José Elías Navarro ha explicat que els pagarés tindran un import nominal unitari de 10.000 euros i podran dirigir-se a tota mena d'inversors.
Audax ha precisat que PKF Attest Capital Markets ha estat designat com a 'arranger' i entitat col·laboradora, mentre que el banc Inversis actuarà com a agent de pagaments i GVC Gaesco Valores, com a entitat col·laboradora; l'assessor legal de l'operació ha estat J&A Garrigues.