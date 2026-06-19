Publicat 19/06/2026 17:20

Audax llança un programa de pagarés de fins a 200 milions d'euros en el mercat de renda fixa

Archivo - Seu d'Audax Energía
AUDAX - Arxiu

BARCELONA 19 juny (EUROPA PRESS) -

Audax Renovables ha incorporat un programa de pagarés en el Mercat Alternatiu de Renda Fixa (Marf) amb un saldo viu màxim de 200 milions d'euros i fi de vigència el juny del 2027.

L'operació ha comptat amb Banca March com a assessor registrat i agent de pagaments, i amb la mateixa entitat, Banc Sabadell i PKF Attest Capital Markets com a entitat col·laboradora, informa en un comunicat remès aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

L'empresa que presideix José Elías Navarro ha explicat que el document base informatiu d'incorporació està degudament publicat al web del Marf.

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