Audax fixa el preu de "l'emissió de bons més gran de la seva història" en 350 milions

MADRID 20 maig (EUROPA PRESS) -
Audax Renovables ha fixat el preu de l'"emissió de bons més gran de la seva història", per un import de 350 milions d'euros, destinada a pagar i refinançar deute, segons ha informat la companyia en un comunicat.
La transacció ha registrat una sobredemanda pròxima a tres vegades l'import de l'emissió, comptant amb una àmplia base d'inversors institucionals internacionals.
L'emissió, que Audax va anunciar la setmana passada, permetrà enfortir l'estructura financera de la companyia, ampliar el perfil de venciments del seu deute i augmentar la flexibilitat per gestionar el negoci en qualsevol entorn de mercat.
Els bons sènior anunciats s'emetran a un preu del 98,980%, més els interessos reportats i no satisfets, si escau, i reportaran un interès fix del 7,5% anual, abonable semestralment per període vençut el 22 de maig i el 22 de novembre de cada any, començant el 22 de novembre del 2026.
El tancament de l'emissió i el desemborsament dels bons es farà, previsiblement, al voltant del 22 de maig del 2026, subjecte al compliment de les condicions suspensives habituals en aquest tipus d'emissions.
Els bons, amb venciment el 2031, estaran garantits "plenament i incondicionalment, amb caràcter sènior i sense garantia real" per Audax Renewables Nederland, Audax Energía i Audax Renewables.
Les obligacions no es podran oferir ni vendre als Estats Units ni a, o per compte o en benefici de, inversors que siguin nord-americans.
Els fons nets obtinguts es destinaran, juntament amb l'efectiu en balanç, a reemborsar íntegrament els bons verds sènior actualment en circulació i amb venciment el desembre del 2027, a més del juliol i novembre del 2028, que sumen en conjunt un import de 352 milions d'euros.
Així mateix, es destinaran a refinançar parcialment, per un import agregat de 56 milions d'euros, els pagarés en circulació emesos a l'empara dels programes de pagarés MARF-AIAF i a pagar qualssevol interessos reportats i no pagats associats als bons i pagarés, a més dels honoraris i despeses de l'operació.
L'import restant necessari per a la cancel·lació total dels bons existents serà aportat per la companyia amb càrrec a la tresoreria comptabilitzada en el seu balanç.
Audax ha destacat que, amb aquesta emissió, reforça l'estructura de capital de l'empresa i continua avançant en la seva estratègia financera de cara al pla estratègic 2026-2030. Així mateix, contribueix a que el grup mantingui la ràtio de deute financer net sobre ebitda per sota de tres vegades, en línia amb el compromís comunicat al mercat.
En el marc d'aquesta operació, les agències S&P Global Ratings i Fitch Ratings han assignat a Audax qualificacions creditícies corporatives de 'BB-' i 'B+', respectivament, i una qualificació 'BB-' als bons. "Aquests nous ràtings reforcen la visibilitat d'Audax davant els mercats internacionals de capitals", ha subratllat la companyia.
Audax ha comptat amb l'assessorament financer d'Alantra per al llançament d'aquesta operació, mentre que Garrigues ha actuat com a assessor legal. Per la seva banda, BNP Paribas i Goldman Sachs han estat els bancs col·locadors.