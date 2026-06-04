Audax amortitzarà dos bons que sumen 46 milions el pròxim 10 de juny

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BARCELONA 4 juny (EUROPA PRESS) -

Audax ha anunciat que amortitzarà dos bons que sumen 46,3 milions d'euros d'import nominal el pròxim 10 de juny, després de recomprar-los parcialment, informa en els respectius comunicats remesos aquest dijous a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

El primer bo tenia el venciment a desembre del 2027 i l'empresa amortitzarà 34,3 milions d'euros amb un cupó corregut per cada bo de 100.000 euros d'import nominal de 2.002,19 euros.

El segon havia de vèncer a novembre del 2028, s'amortitzaran 12 milions i el cupó corregut per bo és de 3.285.62 euros.