Aturem Hard Rock veu en el Govern "una clara voluntat d'ocultar" informació sobre el projecte

Estudia portar la Generalitat als tribunals si no declara nul·la la llicència del Hard Rock



TARRAGONA, 24 abr. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Aturem Hard Rock ha criticat que la Generalitat aprovés un acord de govern per renovar el seu compromís amb el projecte abans de signar l'acord de pressupostos del 2024 amb el PSC i que no fos públic: "Una clara voluntat d'ocultar aquesta informació a la població".

"Ha estat deliberadament amagat perquè la fiscalització de la tasca del Govern sigui molt difícil", ha opinat l'organització en un comunicat aquest dimecres.

Segons la plataforma, és preocupant que el pacte no es publiqués de manera usual, juntament amb la resta d'acords, i ho ha definit com "una actitud gens pròpia d'un govern democràtic".

S'ha preguntat per què ERC participa "activament per tirar endavant un macroprojecte d'aquestes magnituds" si sempre asseguren que no és el seu model.

LLICÈNCIA "FRAUDULENTA"

L'organització ha insistit que la llicència de casino adjudicada a l'empresa nord-americana va ser "atorgada de manera fraudulenta", i que la Generalitat ha d'actuar d'ofici i declarar nul·la la llicència.

"En cas contrari, estaran incorrent en un presumpte delicte de prevaricació que estudiarem portar als tribunals", ha advertit.