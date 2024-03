Aturem Hard Rock replica a Natàlia Mas que la garantia perquè el projecte no es faci és que "retirin el PDU"

BARCELONA, 6 març (EUROPA PRESS) -

El portaveu de la plataforma Aturem Hard Rock, Eloi Redon, ha replicat a la consellera d'Economia, Natàlia Mas, que la garantia perquè el projecte del Hard Rock no s'acabi fent és que "revoquin la llicència de casino i retirin el pla director urbanístic (PDU)".

Així ha respost en una roda de premsa a les paraules de la consellera, que aquest dimecres ha sostingut que creu que el complex turístic no s'acabarà fent i ha negat que el projecte sigui una decisió política com argumenten els Comuns.

"Continuar confiant o llançant al nostre territori una moneda a l'aire per veure si l'atzar ens mira d'una manera favorable i no es construeix aquest macroprojecte és simplement claudicar de les seves obligacions com a govern", ha acusat Redon.

Ha criticat que no s'escolti les demandes del territori i que "l'única proposta per part de la patronal i l'elit política representada pel PSC és la construcció d'un gran complex de precarietat laboral, pobresa i ludopatia".

El portaveu de la plataforma ha acusat el Govern d'excusar-se "amb justificacions sense cap mena de fonament per no assumir la responsabilitat política d'aturar" el projecte, en al·lusió a les negociacions pressupostàries entre l'executiu català i els Comuns.

Redon ha assegurat que els inversors del projecte són "fantasmes que no tenen cap interès en el territori i només intenten buscar quina serà la manera que en trauran més benefici".