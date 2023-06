Aturem Hard Rock exigeix la revocació de la llicència de casino i no descarta accions legals

TARRAGONA, 14 juny (EUROPA PRESS) -

La plataforma Aturem Hard Rock ha exigit la revocació de la llicència de casino al projecte i no descarta emprendre accions legals si no es fa "davant un cas flagrant de manipulació d'un concurs públic".

Ha reaccionat d'aquesta manera a la informació avançada per 'La Directa' segons la qual hi ha diferències entre el 'Contracte d'opció de compra condicionada' i el 'Contracte d'atorgament del reconeixement del dret d'accés a la propietat del sòl', tots dos ratificats per l'exconseller Damià Calvet el 2014 i el 2016 respectivament, quan era director de l'Institut Català del Sòl (Incasòl).

L'entitat ha reclamat la dimissió de "tots els càrrecs que han participat en la tramitació d'aquesta llicència i han permès aquest fet" i, textualment, que Calvet s'aparti de qualsevol càrrec públic.

"Les informacions publicades són la gota que fa vessar el got i demostren la falta absoluta d'escrúpols dels diferents governs de la Generalitat que, per acció o omissió, han permès la tramitació d'un projecte tacat per la corrupció i les males praxis", ha afegit.

Ha criticat el "tracte de favor de l'administració a una multinacional privada fins al punt de manipular contractes per afavorir un operador concret".