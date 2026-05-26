Aturem Hard Rock diu que el cas Plus Ultra revela un "negoci privat" en el macroprojecte

BARCELONA 26 maig (EUROPA PRESS) -
La plataforma veïnal Aturem Hard Rock ha valorat que el cas Plus Ultra, en el qual està imputat l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, demostra que darrere el macroprojecte del casino "no hi ha cap interès públic, hi ha negoci privat, comissions i polítics disposats a mirar cap a una altra banda".
Segons informa la plataforma en un comunicat aquest dimarts, la interlocutòria del jutge de l'Audiència Nacional al·ludeix a una presumpta comissió del 3% vinculada a la construcció del macrocomplex Hard Rock de Tarragona, projecte d'oci i joc valorat en uns 2.000 milions d'euros.
"Durant més d'una dècada, un grup de polítics ha defensat aquest projecte amb un entusiasme inversament proporcional al seu coneixement del que signaven", critica la plataforma, que defineix el Hard Rock com un projecte construït sobre irregularitats.
Segons Aturem Hard Rock, el PSC ha fet del Hard Rock "una bandera, fins al punt d'exigir el projecte al govern de Pere Aragonès com a condició per aprovar els pressupostos".
"Ara resulta que l'entorn del seu expresident de referència estatal estava intentant embutxacar-se 60 milions d'euros de comissió sobre aquell mateix projecte que exigien", afegeixen.