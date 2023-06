Aturem Hard Rock celebra que s'ajorni l'aprovació del PDU del projecte

TARRAGONA, 18 juny (EUROPA PRESS) -

El portaveu de la plataforma Aturem Hard Rock, Eloi Redon, ha anunciat que la Generalitat ha ajornat l'aprovació del Pla Director Urbanístic (PDU) del projecte Hard Rock, ja que, segons ell, no estarà inclòs en la Comissió d'Urbanisme del Camp de Tarragona d'aquest dimecres.

En unes declaracions als periodistes aquest dissabte a Tarragona abans de la manifestació contra el projecte lúdic --que ha reunit més de 4.000 persones, segons la plataforma--, ha assegurat que aquest ajornament és "una mostra de la força popular".

Per la seva banda, fonts de la Conselleria de Territori de la Generaliat han explicat a Europa Press que no estava previst portar el PDU a cap comissió, i han afirmat que no es portarà fins que tinguin "tots els informes favorables".