La Seguretat Social guanya a Catalunya una mitjana de 32.415 afiliats al març (+0,84%)

BARCELONA, 6 abr. (EUROPA PRESS) -
La Seguretat Social va guanyar a Catalunya una mitjana de 32.415 afiliats al març respecte al mes anterior (+0,84%), la qual cosa situa el nombre total d'ocupats en 3.882.774.
En termes interanuals, l'increment d'afiliats a la Seguretat Social va ser de 75.061 persones, un 2% més que l'any passat, segons dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions publicats aquest dimarts.
Tenint en compte la dada de l'últim dia del mes, no en valors mitjans, el sistema va guanyar 22.743 afiliats respecte al mes anterior.
A nivell estatal, l'afiliació a la Seguretat Social, el sistema va guanyar una mitjana de 211.510 cotitzadors al març respecte al mes anterior (+0,98%), i el nombre d'afiliats mitjans es va situar en els 21.882.147.
Catalunya va ser la tercera comunitat autònoma on més va pujar l'afiliació, darrere d'Andalusia (+50.543) i Balears (+35.108), sense registrar pèrdua d'afiliats en cap comunitat.
ERTO
Respecte als treballadors que encara estan inclosos en expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), quedaven 1.401 a 31 de març a Catalunya.
En el conjunt d'Espanya, a tancament de mes quedaven 10.239 treballadors en expedients temporals, dels quals 6.961 estaven en un ERTO-ETOP, 2.576 en un ERTO per força major i 702 en un ERTO per Mecanisme XARXA del sector de l'automoció.