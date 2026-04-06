Publicat 06/04/2026 09:53

La Seguretat Social guanya a Catalunya una mitjana de 32.415 afiliats al març (+0,84%)

És la tercera comunitat on més va pujar l'afiliació, per darrere d'Andalusia i Balears

Archivo - Arxivo - Un comerciant revisa els seus productes exposats, al Mercat de la Boquería, a 14 de desembre de 2023, a Barcelona, Catalunya (Espanya).
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA, 6 abr. (EUROPA PRESS) -

La Seguretat Social va guanyar a Catalunya una mitjana de 32.415 afiliats al març respecte al mes anterior (+0,84%), la qual cosa situa el nombre total d'ocupats en 3.882.774.

En termes interanuals, l'increment d'afiliats a la Seguretat Social va ser de 75.061 persones, un 2% més que l'any passat, segons dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions publicats aquest dimarts.

Tenint en compte la dada de l'últim dia del mes, no en valors mitjans, el sistema va guanyar 22.743 afiliats respecte al mes anterior.

A nivell estatal, l'afiliació a la Seguretat Social, el sistema va guanyar una mitjana de 211.510 cotitzadors al març respecte al mes anterior (+0,98%), i el nombre d'afiliats mitjans es va situar en els 21.882.147.

Catalunya va ser la tercera comunitat autònoma on més va pujar l'afiliació, darrere d'Andalusia (+50.543) i Balears (+35.108), sense registrar pèrdua d'afiliats en cap comunitat.

ERTO

Respecte als treballadors que encara estan inclosos en expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), quedaven 1.401 a 31 de març a Catalunya.

En el conjunt d'Espanya, a tancament de mes quedaven 10.239 treballadors en expedients temporals, dels quals 6.961 estaven en un ERTO-ETOP, 2.576 en un ERTO per força major i 702 en un ERTO per Mecanisme XARXA del sector de l'automoció.

