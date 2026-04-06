Atur.- Sàmper veu la baixada de l'atur a Catalunya com a mostra del "robust" teixit empresarial

BARCELONA 6 abr. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha assegurat aquest dilluns que la baixada de l'atur a Catalunya al març demostra que el teixit empresarial català és "robust".
Sàmper ha insistit en la "voluntat clara" del Govern que les dades favorables arribin al màxim nombre de famílies catalanes, informa la Conselleria en un comunicat d'aquest dilluns.
L'atur va baixar en 3.777 persones al març a Catalunya (-1,15%), després de pujar un 0,63% el mes anterior, i el nombre total d'aturats es va situar en 323.476.
Així mateix, va disminuir en 8.289 persones respecte al mateix mes de fa un any (-2,50%) a Catalunya.
"FENT LES COSES BÉ"
El secretari de treball, Paco Ramos, ha destacat que les dades mostren com els treballadors, empreses i agents socials i econòmics "estan fent les coses bé".
"Ara el que toca és millorar la qualitat de l'ocupació perquè la prosperitat sigui compartida, sempre que ens acompanyi mínimament el context internacional", ha afegit.