L'atur puja en 7.942 persones a l'agost a Catalunya, fins als 327.365 aturats

Catalunya va ser la comunitat autònoma on va pujar més
BARCELONA, 2 set. (EUROPA PRESS) -
L'atur va pujar a Catalunya en 7.942 persones a l'agost (+2,49%) respecte a juliol, després d'augmentar un 1,38% el mes anterior, i el nombre total d'aturats es va situar en els 327.365.
Segons ha informat aquest dimarts el Ministeri de Treball i Economia Social en un comunicat, l'atur va disminuir en 8.625 persones respecte al mateix mes de fa un any (-2,57%) a Catalunya.
En el conjunt d'Espanya, el nombre d'aturats registrats a les oficines dels serveis públics d'ocupació va pujar en 21.905 persones a l'agost (+0,91%) respecte al mes anterior, situant-se en els 2,426 milions.
Per sexes, les dones van representar el 58,47% dels aturats a Catalunya, amb un total de 191.427 aturades, mentre que els homes van suposar el 41,52%, amb 135.938.
Catalunya va ser la comunitat on més va pujar l'atur, seguida de la Comunitat de Madrid (+4.214) i el País Basc (+4.178).
PER PROVÍNCIES
Respecte al mes anterior, l'atur va pujar un 2,68% a Lleida i a Girona, un 2,49% a Barcelona i un 2,24% a Tarragona.
A nivell interanual, va baixar un 4,44% a Girona, un 3,51% a Tarragona, un 3,88% a Lleida i un 2,12% a Barcelona.
PER COL·LECTIUS
La pujada de l'atur a Catalunya va estar impulsada pels serveis, amb 7.097 aturats més, seguits pel sector de la indústria (+645) i la construcció (+424).
Així mateix, hi ha 184 aturats menys entre els quals no tenien ocupació anteriorment i 40 menys en el sector de l'agricultura.
MENYS CONTRACTES QUE AL JULIOL
A l'agost es van registrar 160.044 contractes a Catalunya, dels quals 62.756 van ser indefinits i 97.288 temporals, i va haver-hi 108.477 contractes menys que al juliol (-40,4%) i 249 contractes més que fa un any (+0,16%).
D'aquesta forma, els contractes indefinits van representar el 39,21% del total dels registrats i els contractes temporals, el 60,78%.