L'atur baixa en 3.777 persones al març a Catalunya (-1,15%), fins als 323.476 aturats

BARCELONA, 6 abr. (EUROPA PRESS) -
L'atur va baixar en 3.777 persones al març a Catalunya (-1,15%), després de pujar un 0,63% el mes anterior, i el nombre total d'aturats es va situar en 323.476.
Segons ha informat aquest dilluns el Ministeri de Treball i Economia Social en un comunicat, l'atur va disminuir en 8.289 persones respecte al mateix mes de fa un any (-2,50%) a Catalunya.
En el conjunt d'Espanya, el nombre d'aturats va baixar en 22.934 persones al març (-0,94%), situant-se en 2,419 milions.
Per sexes, a Catalunya, les dones van representar el 58% dels aturats, amb 187.378 aturades, i els homes, el 42%, amb 136.098.
Andalusia va ser la comunitat autònoma on més va baixar l'atur en termes absoluts (-8.836), seguida de Catalunya i de la Comunitat Valenciana (-2.467), mentre Canàries lidera la pujada (+843).
PER PROVÍNCIES
Respecte al mes anterior, l'atur va baixar un 0,72% a Barcelona, un 2,98% a Girona, un 1,38% a Lleida i un 2,43% a Tarragona.
A nivell interanual, va baixar un 1,83% a Barcelona, un 6,22% a Girona, un 2,62% a Lleida i un 3,79% a Tarragona.
PER COL·LECTIUS
La baixada de l'atur va estar impulsada principalment pel sector serveis (-2.739), seguida de la construcció (-754) i la indústria (-273), mentre va pujar en l'agricultura (+29).
Així mateix, hi ha 40 aturats menys que no tenien treball anteriorment.
CONTRACTES
Al març es van registrar 217.315 contractes a Catalunya, dels quals 96.571 indefinits i 120.774 temporals, i va haver-hi 30.181 contractes més que al febrer (+16,13%) i 15.627 més que fa un any (+7,75%).
D'aquesta forma, els contractes indefinits representen el 44% del total, i els temporals, el 56%.