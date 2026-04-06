Foment alerta de "signes d'esgotament estructural" al mercat laboral català

BARCELONA 6 abr. (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball ha alertat de "signes d'esgotament estructural" al mercat laboral català després del descens de l'atur a Catalunya en 3.777 persones durant el mes de març (-1,15%).
Les dades de març també mostren un increment de l'afiliació en un període "condicionant per la incidència favorable de la Setmana Santa", la repercussió de la qual en l'activitat econòmica i el mercat de treball ha influït positivament en els indicadors, informa Foment en un comunicat d'aquest dilluns.
La patronal destaca que, el 2025, l'atur va disminuir en un 3,67%, un ritme "clarament major" que el 2,50% registrat aquest març, i que la variació anual a Catalunya es manté lluny de la mitjana estatal i mostra una desacceleració respecte a l'any anterior, mentre en el conjunt de l'Estat la reducció de l'atur assoleix el -6,22%.
Així mateix, remarca que malgrat que en termes mensuals Catalunya és la tercera comunitat amb major increment d'afiliats (32.415), l'augment interanual de l'afiliació és "el més moderat dels últims 4 anys".
CONTEXT GEOPOLÍTIC I "COMPLEXITAT REGULATÒRIA"
Foment apunta a l'actual context geopolític, la moderació del creixement de l'economia catalana al llarg de 2026, la "creixent complexitat regulatòria", l'increment dels costos i la persistència de l'absentisme laboral, entre altres.
Tot això fa necessari impulsar "un entorn que aporti confiança, certesa i estabilitat a les empreses", per la qual cosa l'organització demana un marc jurídic previsible i estable, evitant un increment de la càrrega regulatòria i contenir aquells factors que incideixen negativament en l'activitat econòmica.