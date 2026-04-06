Cuerpo celebra els 22 milions d'afiliats i defensa que Espanya està millor preparada davant dels 'xocs'

A. Pérez Meca - Europa Press
MADRID, 6 abr. (EUROPA PRESS) -
El vicepresident primer i ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, considera que són "molt bones notícies" que Espanya hagi aconseguit els 22 milions d'afiliats a la Seguretat Social en el mes de març (en la sèrie desestacionalitzada), més tenint en compte el context actual marcat per l'impacte del conflicte a Orient Mitjà.
En una entrevista al programa 'Espejo Público', d'Antena 3, recollida per Europa Press, Cuerpo ha explicat que es prenen com a referència les dades desestacionalitzades, ja que en aquest cas es té en compte quan és la Setmana Santa --que l'any passat va ser en el mes d'abril i aquest any ha estat en el mes de març-- per llevar aquest efecte específic.
"Per exemple, a l'estiu també hi ha un efecte estacional molt fort. Aquestes dades són les que utilitzem els economistes per netejar les sèries i que ens donin un senyal de fons i, per tant, són encara més importants", ha defensat.
En concret, en termes desestacionalitzats, el nombre de cotitzants a la Seguretat Social va registrar una pujada mensual de 80.274 afiliats (+0,4%), la qual cosa va portar al sistema a superar per primera vegada els 22 milions d'ocupats, amb un total de 22.010.532 cotitzants, 523.579 més que al març de 2025.
Per la seva banda, les dades mitjanes apunten a un increment de l'afiliació de 211.510 cotitzants al març respecte al mes anterior (+1%), la qual cosa situa el nombre d'afiliats mitjans en xifra rècord per a aquest mes, amb 21.882.147 cotitzants.
Del seu costat, l'atur registrat a les oficines dels serveis públics d'ocupació va baixar en 22.934 persones al març en relació al mes anterior (-0,9%), fins a situar-se en el seu nivell més baix en un mes de març en els últims 18 anys, amb un total de 2.419.712 aturats.
ESPANYA, MILLOR PREPARADA, PERÒ PENDENT DEL REPUNT DE PREUS
Davant de les xifres positives d'ocupació publicades aquest dilluns, Cos ha posat en relleu que l'economia espanyola està millor preparada, tant en termes econòmics com en termes també energètics, per fer front a l'impacte de 'xocs' externs, com actualment succeeix amb la guerra a Iran.
En termes econòmics, Cuerpo ha destacat que Espanya presenta una inèrcia "molt forta" de creixement i de creació d'ocupació. "De fet, el 2025 Espanya va créixer el doble que la zona euro i es van crear quatre de cada deu ocupacions que es creen a la zona euro", ha recordat.
El fet de comptar amb aquesta "inèrcia positiva" protegeix al país davant d'aquest xoc, encara que ha advertit que tot dependrà de la durada de la guerra perquè "ningú pot estar immune als seus efectes".
De fet, Cuerpo ha explicat que en el mes de març, les dades preliminars d'inflació apunten a una escalada del 2,3% al 3,4%, per la qual cosa s'espera que, mentre duri el conflicte, aquest tingui un impacte directe en els preus, sobretot i ara com ara, de l'energia.
"Com més duri, acabarà afectant no només als preus d'energia sinó potencialment també a altres elements de la cistella de la compra o als nostres propis aliments com ja va succeir en el cas d'Ucraïna", ha advertit el ministre.
El vicepresident primer és conscient que les famílies espanyoles porten nombrosos xocs successius des de 2020, amb el Covid, fins a l'increment de preus l'any 2022 com a conseqüència de la guerra a Ucraïna i, ara, l'impacte de la guerra a Iran que dependrà de la durada del conflicte.
Malgrat això, el responsable d'Economia ha explicat que les dades reflecteixen que les famílies que tenen dificultats per arribar a final de mes estan en mínims des de l'any 2008.
"Això són bones dades, la qual cosa no vol dir que no hi hagi o que no tinguem encara famílies a les quals els costa", ha remarcat el vicepresident.
DISSENY "EQUILIBRAT" EN EL REGISTRE HORARI O LA REDUCCIÓ DE JORNADA
Quant a les discrepàncies amb les vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, el titular d'Economia ha subratllat que comparteixen l'objectiu final de mesures laborals, com la reducció de la jornada laboral o el registre horari, però ha defensat que s'han d'impulsar a través d'un disseny "equilibrat".
"Hem d'intentar aterrar propostes en el disseny de les quals tinguem un cert equilibri que tingui en compte també la realitat productiva o del sistema productiu a Espanya, per exemple, de les nostres pimes, perquè siguin capaces elles d'anar avançant en aquesta conquesta i que ho facin de manera decidida i de manera sostinguda", ha emfatitzat.