Atrápalo detecta més reserves a Grècia per Setmana Santa malgrat els terratrèmols a Santorini

BARCELONA 13 febr. (EUROPA PRESS) -

Atrápalo ha detectat un augment de reserves a Grècia per Setmana Santa malgrat els terratrèmols a Santorini, i "de moment, no s'han registrat cancel·lacions en la plataforma".

Tampoc no s'ha alterat la contractació de creuers (molts fan parada a Santorini) "perquè si l'alerta de terratrèmol fos alta podrien alterar la ruta", informa aquest dijous en un comunicat.

El director de Producte i Operacions d'Atrápalo, Roberto Ramos, ha explicat que Grècia s'està venent millor per Setmana Santa i també de cara a l'estiu malgrat els terratrèmols, per la qual cosa els viatgers "són conscients d'aquesta situació i entenen que és temporal".

Les altres illes més sol·licitades habitualment són Míkonos, Rodes, Corfú, Poros i, "per la seva tranquil·litat", Agistri.

Els plans més sol·licitats a Grècia per l'usuari de la plataforma són creuers amb parada a les illes i una combinació per terra visitant Atenes i la zona del Peloponès amb un creuer de 2 o 3 dies per les illes.