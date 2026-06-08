Atorgats 27,8 milions per a la millora de camins rurals i de muntanya a Catalunya

BARCELONA 8 juny (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha explicat que s'han atorgat subvencions per valor de 27,8 milions d'euros per a la millora d'infraestructures viàries rurals i de muntanya, informa la conselleria en un comunicat aquest dilluns.
En total, s'han concedit ajuts a 419 actuacions i està previst que la inversió al territori arribi als 33,6 milions, i els ajuts corresponen a la convocatòria plurianual fins al 2029.
Ordeig ha subratllat que aquestes actuacions tenen l'objectiu d'"assegurar la viabilitat de les infraestructures rurals agràries" per millorar la mobilitat en el medi rural.
Ha afegit que les zones de baixa densitat de població i les àrees de muntanya "registren un dèficit més important d'infraestructures viàries" i que la seva millora pot suposar un fre a la despoblació.
"Fomentar les inversions en les vies d'accés a nuclis rurals habitats, els serveis bàsics i les explotacions agràries és garantir l'accessibilitat als nuclis de població, afavorir la mobilitat a tot el territori i evitar tant com sigui possible la despoblació", ha dit Ordeig.