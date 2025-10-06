Aterra a Madrid part de la flotilla de Gaza en un avió de l'Exèrcit espanyol

MADRID 6 oct. (EUROPA PRESS) -
Part dels integrants de la flotilla de Gaza expulsats per Israel aquest dilluns han aterrat sobre les 23.10 a l'aeroport de Barajas a Madrid en l'avió militar de l'Exèrcit de l'Aire que ha facilitat el Govern espanyol.
En concret, són 27 els integrants als quai l'Executiu va enviar un avió. Segons van precisar fonts del Ministeri de l'Exterior, l'aeronau ha portat a bord a aquells integrants que "voluntàriament" han volgut aprofitar aquesta opció, així com "persones d'altres països de la UE".
Dos grups més tornen a "Barcelona i Bilbao en vols comercials", han precisat les fonts, que no han detallat el nombre d'integrants que ha acceptat el trasllat en l'avió del Govern espanyol i els qui han preferit tornar en vols comercials.
Fonts diplomàtiques israelianes havien confirmat prèviament a Europa Press que tots els espanyols que seguien detinguts havien sortit ja d'Israel, amb l'excepció d'una de les integrants, que haurà de comparèixer dimecres davant de la Policia després d'haver mossegat diumenge a un funcionari de la presó durant un examen mèdic.