Asval demana excloure l'augment de l'ITP en habitatges de lloguer a llarg termini o la millora energètica

BARCELONA 28 febr. (EUROPA PRESS) -

L'Associació de Propietaris d'Habitatges en Lloguer (Asval) ha demanat aquest divendres que l'augment del topall màxim de l'impost de transmissions patrimonials (ITP), del 10% al 20%, en la compra d'habitatge per part de grans tenidors, anunciada per la Generalitat, no s'apliqui en casos en què els habitatges es dedicaran a l'arrendament a llarg termini o a la millora energètica.

"En un moment de greu desequilibri entre l'oferta i la demanda, considerem que és essencial que s'aprovin mesures que incentivin tots aquells propietaris que destinin els habitatges al lloguer de llarga durada, a més dels que, després de la compra hi facin inversions per rehabilitar-los i millorar-los energèticament", indica Asval en un comunicat.

Consideren que l'increment de l'oferta és especialment important en un entorn com Catalunya, "on l'aplicació dels controls de rendes en zones de mercat tensionat ja ha donat lloc a conseqüències indesitjables: una reducció de l'oferta interanual del 17%", segons un recent informe de la Cambra de la Propietat Urbana.

Asval veu "amb enorme preocupació el dèficit estructural de 500.000 habitatges, que es veurà àmpliament incrementat en els pròxims anys a causa dels fluxos migratoris que es preveuen" a Espanya.

Aquest dèficit "no es podrà cobrir sense comptar amb una inversió institucional i amb un model de consolidació del sector del lloguer" per la qual cosa l'associació insta a establir polítiques que incentivin la rehabilitació del parc d'habitatges, que compta amb una antiguitat mitjana de 40-50 anys, actualment el parc més envellit de la UE, afirmen.