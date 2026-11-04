AstraZeneca, Chery i el grup japonès SoftBank participaran en l'MWC 2027

BARCELONA, 4 nov. (EUROPA PRESS) -
AstraZeneca, Chery Mobility Iberia i el conglomerat tecnològic japonès SoftBank Group participaran per primera vegada com a expositors en l'edició 2027 del Mobile World Congress, que se celebrarà de l'1 al 4 de març al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.
Ho ha explicat aquest dimecres el president i director de GSMA Ltd, John Hoffman, en una trobada amb els mitjans de comunicació a Barcelona amb la directora general de GSMA España, Laia Ripoll, per explicar les novetats de la pròxima edició de l'esdeveniment.
Hoffman ha explicat que tot i que el 'core' sempre serà la telefonia, altres verticals estan començant a agafar "el control" de l'MWC, que el 2027 comptarà amb 3 nous espais centrats específicament en l'automoció, la salut i l'aviació.
Juntament amb la presència d'actors tradicionals com Xiaomi, Samsung, Amazon, Orange, Google, Huawei o Vodafone, Hoffman també ha destacat la creixent presència d'empreses de robòtica, IA i connectivitat.
"La connectivitat ara sembla que està atrapant la IA, i el poder de totes dues combinades realment canviarà el món", ha defensat.
VERTICALS
Ripoll ha explicat que les 3 noves verticals del saló tenen objectius, serveis i productes i maneres d'arribar al consumidor diferents, però que totes comparteixen la connectivitat com un "motor d'innovació".
Pel que fa a l'espai destinat a la salut, batejat com Connect Health, ha afirmat que pretén impulsar la connexió entre l'assistència sanitària i la tecnologia, i que juntament amb AstraZeneca, que ja havia participat en el 4Y4N, també hi acudiran altres actors com Garmin Health, HPE, Medtronic i NUHS, mentre que pel que fa a la vertical Connect Auto, ha destacat que el grup Chery hi portarà l'Omoda 4 i que la companyia xinesa AVATR presentarà els models 06T i 07L abans de la seva sortida al mercat europeu.
En la vertical d'aviació, Connect Aviation, Ripoll ha detallat que l'espai estarà dedicat als aeroports, les companyies aèries i l'experiència del consumidor, i ha destacat la participació de la Cranfield University del Regne Unit, que ha dit que és l'única universitat europea propietària i gestora d'un aeroport.
REGULACIÓ I GEOPOLÍTICA
Preguntat per un possible impacte de les tensions geopolítiques en el saló, Hoffman ha reivindicat l'MWC com un "esdeveniment unificador" i una plataforma en la qual debatre i expressar opinions diferents.
Ha afirmat que el Programa Ministerial del saló és una de les pedres angulars de l'esdeveniment i ha explicat que tindrà com un dels seus punts centrals "l'habilitat per permetre que les noves tecnologies floreixin amb les salvaguardes i les polítiques adequades".
Respecte a les eleccions espanyoles i un possible canvi de govern, Hoffman ha recordat que han treballat amb tota mena d'administracions estatals, regionals i locals durant les 20 edicions de l'MWC i ha confiat que el futur govern continuarà donant suport al saló.