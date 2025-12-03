Assolit un preacord per a un nou conveni del sector de l'hostaleria a Catalunya

BARCELONA 3 des. (EUROPA PRESS) -
La UGT de Catalunya i la patronal de l'hostaleria han arribat a un preacord per signar el nou conveni del sector a Catalunya, informa el sindicat en un comunicat aquest dimecres.
El pacte permet la possibilitat d'acumular el dia de descans setmanal en períodes de fins a 4 mesos per al personal fix-discontinu, a més d'una indemnització de 14 dies per any treballat quan finalitzin els contractes.
També incorpora permisos nous retribuïts per causes de força major; que si el descans setmanal coincideix amb un festiu no recuperable, el descans s'ha de fer un altre dia, i es redueix la jornada laboral en 8 hores anuals a partir del 2026, per la qual cosa les vacances s'incrementen fins a 31 dies l'any.
Es contempla un increment salarial del 13% fins al 2028, amb un 4% més el 2025, 2026 i 2027 i un 3% el 2028.
A més, s'incorpora el compromís d'analitzar la situació del sector durant la vigència del conveni per explorar possibles acords futurs.