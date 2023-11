L'ADE alerta que l'acord amb Junts pot soscavar la competència de l'Estat en política exterior

MADRID, 10 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Associació de Diplomàtics Espanyols (ADE), la majoritària entre la carrera diplomàtica, s'ha pronunciat aquest divendres sobre l'acord d'investidura PSOE-Junts per advertir que es podria soscavar la competència exclusiva de l'Estat en matèria de política exterior.

En un comunicat, manifesta "preocupació" per la inclusió en l'acord segellat entre el PSOE i Junts a Brussel·les d'"una clàusula d'ampliació de la participació directa de Catalunya en les institucions europees i altres organismes i entitats internacionals".

En aquest sentit, adverteix que, "igual que la recent proposta de creació d'un cos d'Acció Exterior i Unió Europea de la Generalitat de Catalunya, pot soscavar la competència exclusiva de l'Estat en matèria de relacions internacionals" establerta per la Constitució.

L'ADE recorda que "a la carrera diplomàtica se li encomana la representació d'Espanya a l'exterior i que en compliment d'aquesta missió els diplomàtics defensem els interessos del conjunt d'Espanya i dels espanyols a l'exterior".

D'altra banda, manifesta "incomprensió" pel fet que en el text es consideri que les "diverses resolucions d'organismes internacionals, com el Grup de Treball de Detencions Arbitràries, el Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Tribunal Europeu de Drets Humans o l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa" han tingut una "incidència política rellevant".

En aquest sentit, recorda que els diplomàtics han treballat des del 2017 seguint les instruccions dels successius governs "per explicar i defensar els fonaments del nostre règim democràtic i del nostre estat de dret a la UE i en els organismes multilaterals, davant la campanya internacional de desprestigi encoratjada contra Espanya per l'independentisme" i esgrimeix que aquesta tasca "s'ha fet amb notable èxit". "Els diplomàtics la reivindiquem amb legítim orgull", recalca.

L'ADE s'ha limitat a comentar, segons ha explicat, els aspectes que consideren que afecten els diplomàtics i per tant els concerneix com a organització de caràcter sindical. En aquest sentit, ja dimecres havia avançat en una comunicació als seus socis que no es pronunciaria sobre la llei d'amnistia.

La Junta Directiva de l'ADE, que representa el 65% dels diplomàtics, va explicar que havia arribat a la conclusió que com a "associació de caràcter apolític" no li correspon posicionar-se "en qüestions relacionades amb el debat polític" a Espanya atès que els seus associats "tenen opinions diverses".