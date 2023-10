Una assessora de Vergés va comentar per Whatsapp que la consellera volia aturar la vacunació als policies

"Una altra vegada, la consellera em demana parar Guàrdia Civil i Policia Nacional. No ho podem argumentar"

BARCELONA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -

Una assessora de l'exconsellera de Salut i ara vicepresidenta del Parlament, Alba Vergés, va comentar per Whatsapp a la secretària de Salut Pública i aleshores sots-directora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, que l'aleshores titular del departament volia aturar la vacunació contra el coronavirus als policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya.

"Una altra vegada, la consellera em demana parar Guàrdia Civil i Policia Nacional. No ho podem argumentar. Ho hem de parar", consta en unes captures de pantalla aportades al jutge que investiga el cas i a les quals ha tingut accés Europa Press.

"Digueu-l'hi al Xavi Rodríguez. Vosaltres maneu", va contestar Cabezas en referència a l'exdirector de Serveis de la Conselleria de Salut, Xavier Rodríguez, i va demanar que li enviessin l'ordre per correu electrònic, a la qual cosa l'assessora va contestar que ho faria l'aleshores secretari general, Marc Ramentol.

Cabezas va reenviar aquest missatge a l'aleshores secretari de Salut i successor de Vergés al capdavant de la Conselleria, Josep Maria Argimon, que va contestar que li truqués.

CABEZAS VOLIA "FER-LOS A TOTS"

En un altre missatge, l'assessora va preguntar a Cabezas què fer amb la vacunació als agents, que segons el seu parer s'hauria de fer per raons d'edat igual que la resta de la població, a la qual cosa la secretària de Salut Pública va contestar: "Jo crec que tenim que fer-los a tots, perquè si no hi haurà un problema de desigualtat amb altres CCAA i amb altres cossos de seguretat i tindrem que anar més vegades als centres a vacunar-los".

La mateixa assessora va comunicar a Cabezas: "Parlat amb HC i SG, no veuen Guàrdia Civil i Policia Nacional totes les edats, veuen per franja de 60 a 65" va dir després de comentar-ho amb Vergés (HC, per honorable consellera) i Ramentol (SG, per secretari general).

NOVES PROVES

Abans que el cas arribés al jutjat que ara ho investiga, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) havia descartat una querella a Alba Vergés en no trobar indicis contra ella, i va acordar enviar el cas als tribunals ordinaris per investigar-ho.

El cas ja està arxivat per a Cabezas, Rodríguez, i els també excàrrecs de Salut, Adrià Comella i Sara Manjón, i a la vista d'aquests nous indicis contra Vergés el fiscal ha demanat que el TSJC, tribunal responsable dels aforats com Vergés, l'investigui.