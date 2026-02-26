Asoprovac Catalunya situa en 4 milions les pèrdues per la DNC

GIRONA 26 febr. (EUROPA PRESS) -
Asoprovac Catalunya ha situat en 4 milions d'euros les pèrdues provocades per les restriccions a causa del brot de dermatosi nodular contagiosa a Girona, informa en un comunicat aquest dijous.
L'entitat ha recordat que aquest dijous s'han aixecat les restriccions que quedaven, i que han provocat que no s'hagin ocupat més de 30.000 places de bestiar.
El president de l'entitat, Oriol Canal, ha subratllat que els ramaders "han patit un tancament de circuits comercials, una pèrdua de clients i proveïdors, i han hagut de mantenir costos fixos sense ingressos".
Per això, ha demanat ajuts econòmics "específics i suficients per poder garantir la supervivència d'un sector estratègic per al territori".
L'ens ha afegit que el tancament forçat de les granges situades a 165 municipis ha provocat que hagin deixat de facturar 160 milions en valor de canal.