Asens veu l'amnistia com una "oportunitat" perquè Sánchez i Puigdemont es reuneixin

BARCELONA 27 juny (EUROPA PRESS) -

El dirigent dels Comuns i eurodiputat, Jaume Asens, ha valorat que l'aval del Tribunal Constitucional (TC) a la llei d'amnistia és una "bona oportunitat" perquè el president del Govern central, Pedro Sánchez, es reuneixi amb l'expresident de la Generalitat i president de Junts, Carles Puigdemont.

"Jo crec que ho hauria d'haver fet abans, però és veritat que ara amb l'aval del TC és una bona oportunitat per fer-ho, crec que simbòlicament seria útil", ha dit aquest divendres en una entrevista a Ser Catalunya, recollida per Europa Press.

A parer seu, la finalitat de la llei d'amnistia és la reconciliació i el retrobament, per la qual cosa una reunió entre tots dos dirigents seria "un gest que s'hauria d'agrair".

Així mateix, ha lamentat que "és un gest que fa molt temps que s'està preparant, però que no es materialitza mai".

Preguntat per si intervindran per donar lloc a aquesta reunió, Asens ho ha descartat: "Ells mateixos tenen els seus propis canals d'interlocució i crec que poden negociar directament, ja no ens necessiten".