Asens veu en l'amnistia el "pagament" a Junts de cara a una investidura i no la condició prèvia per negociar-la

Troba problemàtica la figura d'un relator, i aposta per un "facilitador"

MADRID, 6 set. (EUROPA PRESS) -

El dirigent d'En Comú Podem i membre de l'equip negociador de Sumar amb Junts, Jaume Asens, ha dit que la llei d'amnistia és el "pagament" perquè Junts doni suport a la investidura i no la condició prèvia del partit de Carles Puigdemont per negociar-la.

"No són les condicions prèvies, són les condicions per a la investidura", ha defensat Asens en una entrevista a Onda Cero, recollida per Europa Press, en la qual ha incidit que el "centre de l'acord" passa per la llei d'amnistia i que la resta de les peticions són un "ornament".

Ha instat a "partir d'una premissa" per la qual, en una negociació, es comença des d'"una posició de màxims" que posteriorment es va "flexibilitzant" i les peticions es van "suavitzant" o "matisant".

En aquest sentit, ha afirmat que veu "voluntat" per part de l'expresident català d'acostar posicions de cara a la negociació, ja que si no volgués fer-ho hauria exigit un referèndum i les converses no podrien continuar. "Crec que les exigències que va posar sobre la taula posen en evidència que hi ha voluntat de dialogar", ha afegit.

TROBA "PROBLEMÀTIC" EL RELATOR

D'altra banda, el membre de l'equip negociador de Sumar ha confessat que considera "problemàtica" la figura d'un relator, i es decanta per un "facilitador" que faci aquesta feina de mediació i sigui "neutral i amigable".

"Quan es parla d'un relator, a mi això em sembla que és propi dels conflictes armats o els processos de pau. Jo crec que hi ha altres fórmules", ha afirmat Asens, que ha augurat que aquesta figura "allargaria molt" un procés de negociació que és "entre partits" i no "entre un govern i un altre govern".