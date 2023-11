Asens veu impossible que no hi hagi acord sobre l'amnistia malgrat que Junts vol "anar més lluny"

Rebutja que el problema se situï en que s'esmenti el referèndum o que l'amnistia exclogui Laura Borràs



MADRID, 3 nov. (EUROPA PRESS) -

L'exdiputat del Congrés i negociador de Sumar per a la investidura, Jaume Asens, ha assegurat aquest divendres que creu "impossible" que no hi hagi un acord entre el PSOE i Junts sobre la llei d'amnistia que permeti la investidura de Pedro Sánchez. Dit això, ha reiterat que la discrepància se centra en "un o dos articles", ja que els de Carles Puigdemont volen "anar una mica més lluny" que ERC.

Asens ha subratllat que l'acord està "més a prop ara que mai" perquè hi ha entesa en "el 95 per cent" del contingut de la llei d'amnistia, per la qual cosa ha confiat que se signarà en les pròximes hores o dies.

El negociador, que ha assenyalat que la llei és "extensa" i també l'exposició de motius, ha indicat que el text acordat entre el PSOE i ERC és el mateix que es negocia amb Junts.

"No és que siguin dos textos diferents. La diferència és que Junts vol anar una mica més lluny perquè considera que hi ha una sèrie de coses en la proposta del PSOE que no són prou ambicioses com esperen ells", ha explicat en una entrevista a TVE, recollida per Europa Press.

Asens ha sostingut que la diferència que impedeix l'acord és "tan poca" que en "les pròximes hores o dies" se signarà, si bé ha apuntat que hi ha "certa dificultat" i ha demanat no confiar-se: "Perquè de vegades un, quan és a punt d'arribar a la meta, li fallen les forces i pot ensopegar".

VOLUNTAT D'ACOSTAR POSICIONS

Ha rebutjat que el problema sigui que la paraula referèndum aparegui en l'acord o que, de l'amnistia, en quedi exclosa la dirigent de Junts Laura Borràs, condemnada a quatre anys i mig de presó i a 13 d'inhabilitació pels delictes de prevaricació administrativa i falsedat documental per fraccionar contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Asens ha incidit que ja s'excloïa Borràs de la proposta d'amnistia que va fer Sumar i li consta, segons ha dit, que tampoc no està inclosa en la que planteja el PSOE. A més a més, ha assegurat que Junts ho accepta.

"Hi ha una voluntat per les parts d'acostar posicions, perquè tant una com l'altra estan fent propostes i contrapropostes", ha subratllat, després de negar que al cap de l'expresident català i líder de Junts hi hagi posposar l'acord per no compartir protagonisme informatiu amb ERC, que dijous va anunciar el seu acord amb el PSOE.

El dirigent d'En Comú Podem ha dit que no veu cap problema en el fet que l'amnistia es tramiti per la via ràpida, perquè els partits que la volen ho han estat debatent des de després de les eleccions.