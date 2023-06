Asens (UP) reivindica el pacte amb Sumar com un "acord històric de l'esperança"

Assegura que els militants de CatComú han estat "decisius" per arribar a l'acord



BARCELONA, 10 juny (EUROPA PRESS) -

El president d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, ha reivindicat aquest dissabte el pacte amb Sumar per a les eleccions generals del 23-J com un "acord històric de l'esperança".

Ho ha dit en el Consell Nacional de CatComú que ha tingut lloc a la seu del partit a Barcelona amb un centenar d'assistents, entre els quals la líder de Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, i el portaveu al Parlament, David Cid, però sense la candidata de BComú i alcaldessa en funcions de Barcelona, Ada Colau.

"No ha estat fàcil i cal reconèixer els esforços fets fins al moment. Hem d'intentar no repetir imatges com les que hem vist aquests últims dies, hem de connectar amb la gent que s'ha desil·lusionat", ha afegit.

Ha dit que els militants de CatComú han estat "decisius" i han fet de pont per arribar a l'acord, i que el seu partit sempre ha defensat la unitat.

Ha valorat que "mai no s'havia arribat a un acord amb tantes forces progressistes" i ho ha atribuït textualment al fet que els moments excepcionals requereixen decisions excepcionals.

ASPIREN A GOVERNAR DESPRÉS DEL 23-J

Asens ha assegurat que aspiren a guanyar les generals i a governar després del 23 de juliol: "Volem reeditar l'acord de govern, però aquesta vegada el volem liderar".

Ha elogiat Ada Colau per haver estat la primera dona alcaldessa de Barcelona i per haver-ho fet amb BComú, i ha augurat que poden aconseguir que "Yolanda Díaz sigui la primera presidenta d'Espanya".

Ha explicat que l'estratègia del partit serà parlar en positiu i de manera constructiva per "aixecar més ponts que mai" i ha considerat que es guanya quan s'avança en drets.

"El principal enemic no és la dreta, és l'odi", ha advertit Asens, que ha criticat que els partits de l'oposició intentaran derogar lleis socials i d'igualtat impulsades pel seu partit si governen després del 23-J.