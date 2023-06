Asens (UP) reivindica el pacte amb Sumar com un "acord històric de l'esperança"

BARCELONA, 10 juny (EUROPA PRESS) -

El president d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, ha reivindicat aquest dissabte el pacte amb Sumar per a les eleccions generals del 23-J com un "acord històric de l'esperança".

Ho ha dit en el Consell Nacional de CatComú celebrat a la seu del partit a Barcelona amb un centenar d'assistents, entre els quals la líder de Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, i el portaveu al Parlament, David Cid, però sense la candidata de BComú i alcaldessa en funcions de Barcelona, Ada Colau.

"No ha estat fàcil i cal reconèixer els esforços fets fins al moment. Hem d'intentar no repetir imatges com les que hem vist aquests últims dies, hem de connectar amb la gent que s'ha desil·lusionat", ha afegit.