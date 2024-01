Asens troba un error el 'no' de Junts a l'amnistia: "Quan estires molt la corda es pot trencar"

Assegura que la causa del jutge García-Castellón "té els dies comptats"

BARCELONA, 31 gen. (EUROPA PRESS) -

L'exdiputat dels comuns al Congrés i negociador de Sumar amb ERC i Junts, Jaume Asens, ha considerat un error que Junts votés dimarts a la tarda en contra de la proposició de la llei d'amnistia, i ha avisat: "Quan estires molt la corda es pot trencar".

Ho ha dit aquest dimecres en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, en la qual ha assenyalat que la situació és "delicada" perquè, a parer seu, mentre que al PSOE el preocupa que la llei passi els filtres del Tribunal Constitucional (TC), el d'Europa i el de l'opinió pública, a Junts el preocupa que es cobreixin tots els casos.

"Hem de trobar un punt intermedi, perquè no serveix de res tenir una llei que sigui parcial, que no cobreixi tothom, però tampoc no serveix de res tenir una llei que ens la tombi el Constitucional", ha apuntat.

En aquest sentit, a instat les parts a posar-se d'acord, i ha assegurat que la llei d'amnistia "va entrar impecable i constitucional" al Congrés i que així continuarà sent.

A més a més, ha posat sobre la taula la possibilitat de plantejar una reforma del delicte de terrorisme: "Està definit d'una manera en el Codi Penal espanyol que és molt difusa, que permet moltes interpretacions".

GARCÍA-CASTELLÓN

Quant a la causa oberta pel jutge Manuel García-Castellón del cas Tsunami Democràtic, Asens ha afirmat que "té els dies comptats".

"El mateix fiscal ha dit que no té cap fonament jurídic la resolució. El fiscal que és un fiscal conservador", ha assenyalat Asens, que ha sostingut que la causa del jutge és un grau de temptativa i no s'ha materialitzat en res concret, en les seves paraules.

També ha afirmat que hi ha jutges que "no reconeixen el resultat de les urnes" i que volen --textualment-- continuar sent els guionistes principals de la política espanyola com ha estat fins ara.

Així mateix, ha afegit que no descarta que García-Castellón pugui dictar ordres de presó tot i que veu difícil que passi, i ha apuntat que entén les preocupacions i les posicions de Junts, però que ara "hi ha 1.500 persones que la seva situació està a l'aire".