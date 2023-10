Asens (Sumar): "L'amnistia no és l'oblit polític, és l'oblit judicial"

BARCELONA, 10 oct. (EUROPA PRESS) -

L'exdiputat dels comuns al Congrés i negociador de Sumar, Jaume Asens, ha defensat aquest dimarts que l'amnistia és una oportunitat per passar pàgina de la judicialització del conflicte català: "L'amnistia no és l'oblit polític, és l'oblit judicial".

"No és per nosaltres una simple moneda de canvi per aconseguir una investidura, uns vots. Creiem per convicció que l'amnistia és un pas natural, necessari i coherent per tenir un acord històric", ha dit en l'acte de Sumar a Barcelona per presentar el seu dictamen jurídic sobre l'encaix constitucional de l'amnistia.

Asens ha donat per fet que hi haurà crítiques a l'amnistia, davant el que ha demanat "blindar les negociacions de la competició entre partits i anteposar l'interès nacional de Catalunya" i aconseguir un consens entre forces catalanistes i progressistes per avançar en l'agenda territorial.